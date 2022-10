Haal de kerstverlichting maar van zolder: Oudewater krijgt weer een wandeldriedaagse

DRAMA OP DE LEK Gezin rijdt na bruiloft naar huis, maar komt nooit aan: ‘Het is een groot drama’

Ze reden zaterdagnacht na een bruiloft terug naar huis. Maar vader (80), moeder (69) en twee dochters (48 en 38) kwamen nooit aan in Gouda. In één keer werden ze weggerukt uit het leven. De schok in de Marokkaanse gemeenschap is groot.

25 oktober