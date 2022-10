Haal je schaatsen maar vast uit het vet: de ijsbaan in Woerden is terug en ligt er dit jaar éxtra lang

Ruim honderd vrijwilligers gaan deze winter hard aan de slag om de ijsbaan te runnen. Dat zal dit jaar tot 8 januari duren. Daarmee ligt de ijsbaan er met vijf weken een week langer dan voorgaande edities.

,,Dat doen we wegens de grote animo voor het curlingtoernooi afgelopen jaren. Door een week langer open te blijven, kunnen we een stuk meer teams mee laten doen”, vertelt Klaas-Jan van Halm, lid van de Woerdense Rotaryclub, die het ijsfestijn samen met JCI Het Groene Hart organiseert.

Goedkoop

Het doel van de organisatoren is vooral om zoveel mogelijk kinderen tot 12 jaar te laten schaatsen. ,,We hebben daarom alle basisscholen in Woerden een berichtje gestuurd dat ze gratis mogen komen schaatsen. En die reageerden gelukkig stuk voor stuk onwijs enthousiast”, aldus Van Halm, naast organisator van de ijsbaan directeur van de Praxis in Woerden.

Ook de overige bezoekers kunnen voor niet een al te groot bedrag komen schaatsen. ,,De kaartjes kosten nog precies hetzelfde als voor corona. We willen namelijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen komen schaatsen. Alles wordt duurder, dus doen we er hier alles aan om het niet duurder te maken. Voor 3 euro kunnen mensen komen schaatsen. Voor 2 euro extra kunnen ze daar ook schaatsen bij huren”, vertelt Van Halm.

Kosten

De ijsbaan wordt volledig gefinancierd door Woerdense bedrijven en sponsoren. ,,Daarnaast zijn we natuurlijk nog bezig met het werven van fondsen en het zoeken van extra vrijwilligers”, zegt Van Halm, die laat weten dat de energiekosten best meevallen. ,,Een aantal jaren geleden hebben we al geïnvesteerd in een elektra-aansluiting die de dieselaggregaat verving. Daarbij hebben we nog een lopend energiecontract, waardoor de kosten relatief laag blijven.”

Vergunning

Helemaal officieel is de komst van de ijsbaan overigens nog niet. De aanvraag voor een vergunning is nog in behandeling, aldus de gemeente. Daarnaast is het noodzakelijk dat er voldoende vrijwilligers worden verzameld, laat de organisatie weten.

