Haas bedreigde diersoort? Door jachtverbod worden ze juíst een bedreiging, vinden jagers Wilco en Heidi

Lieve poes Poekie is een massamoor­de­naar: ‘Dus houd ’s nachts de kat binnen’

Wist u dat uw Poekie niet zo lief is als hij eruit ziet? De huiskat is een wolf in schaapskleren die met zijn soortgenoten miljoenen vogels per jaar vermoordt. Weidevogelbeschermers beginnen daarom aan de vooravond van het broedseizoen een campagne: ‘Kuikens in het land, poes in de mand’.

2 april