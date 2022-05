Handjehelpen kan groei hulpvragen niet bijbenen: ‘Er zijn te weinig vrijwilligers’

,,Onze hulpvragers geven aan dat dankzij een maatje hun leven fijner is, dat ze méér contacten hebben en beter in hun vel zitten.” Handjehelpen brengt al ruim 40 jaar hulpvragers en vrijwilligers uit de eigen buurt met elkaar in contact. Dat doet ze in Woerden en nog zestien andere gemeenten in de provincie. De hulpvragers zijn veelal kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt.

Als voorbeeld van een hulpvraag noem Kramer de Kamerikse Cindy (41). De opvoeding voor haar vijf kinderen valt haar door lichamelijke klachten en psychische overbelasting soms zwaar. ,,Ze zoekt een maatje die haar kan ontlasten en de kinderen een leuke tijd kan bezorgen. Die zijn gek op knutselen, buiten spelen en spelletjes doen.’’

Luisterend oor

Een andere voorbeeld is een 86-jarige Woerdenaar die mantelzorger is voor zijn vrouw met niet aangeboren hersenletsel. ,,Als zijn vrouw bij de dagbesteding is, dan voelt hij zich soms alleen en kijkt hij uit naar een luisterend oor, een gezelschapsmaatje.’’

De hulpvragen, zegt Kramer, komen bij een brede doelgroep vandaan, van 0 tot 100 jaar. De hulp voor ze bestaat uit ‘eenvoudig’ vrijwilligerswerk tot hulp waarbij specifieke kennis of ervaring nodig is. ,,Je geeft de hulp één op één. Dat wil zeggen dat je je ‘eigen’ hulpvrager hebt, die je in zijn of haar huis opzoekt. Het vrijwilligerswerk is gericht op sociaal contact voor een langere periode’’ Handjehelpen zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de vrijwilliger.

Kramer hoopt dat meer vrijwilligers zich melden om ‘maatje’ te worden.

