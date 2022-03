Hannah (19) zat strak achter de koning en mocht hem daarna ook nog spreken: ‘Hoe bijzonder is dat!’

Op 18 februari, terwijl ze samen met haar vader de dakpannen van storm Eunice aan het oprapen was, kreeg Hannah een belletje van burgemeester Danny de Vries. ,,Of ik met nog vier jongeren in Nederland mee wilde doen aan een jeugddebat, was de vraag.”

Totaal verrast, maar ook vereerd, zei Hannah gelijk ja. ,,Ik had nog nooit eerder zoiets gedaan, maar des te leuker natuurlijk dat ik ben gevraagd. De burgemeester had mijn naam doorgekregen van VVD-lijsttrekker Gijs Hoogenboom. Die wist dat ik dit leuk vond.”

Het debat werd gehouden in Brielle, ter gelegenheid van het herdenkingsjaar 1572, toen de Watergeuzen Den Briel innamen. Samen met vier anderen uit Oostvoorne, Elburg, Harderwijk en Kerkrade had Hannah een gesprek met als hoofdvraag: ‘Hoe ga jij om met mensen die anders zijn, denken, doen dan jij?’

Spannend

Het debat werd in de ochtend in het Stadhuis in Brielle opgenomen. Marcel Bril, oud-politiek verslaggever bij de NOS en oud-staatssecretaris van OCW, leidde het gesprek. ,,Dat was wel even spannend hoor”, geeft Hannah toe. ,,Er staan vijf camera’s op je gericht en je praat in een microfoon. Dat had ik nog nooit eerder gedaan.” Volgens burgemeester Danny de Vries was dat echter niet te zien. ,,Ze heeft het top gedaan. Ik ben trots op haar!”

Quote Ik zat strak achter de koning. Er zat maar een stoel tussen. Hoe bijzonder is dat? Hannah Boere

Later op de dag werd het debat waaraan Hannah deelnam getoond in de Catharijnekerk. ,,Ik zat strak achter de koning. Er zat maar een stoel tussen. Hoe bijzonder is dat?”

Informeel

Alsof dat nog niet genoeg was sloot Hannah de dag af met een gesprek met de koning. ,,Door de adrenaline ben ik denk ik de helft van het gesprek vergeten”, geeft de Oudewaterse, die toegepaste biologie studeert, lachend toe. ,,Ik merkte wel dat de koning zo informeel mogelijk met ons wilde praten. Dat was leuk om te merken.”

De jongeren praatten wat na over het thema van het debat. ,,Ik gaf daarbij aan dat ik het mooi vind dat mensen verschillen. Zo is een andere huidskleur hebben toch hetzelfde als een andere hobby hebben? Dat maakt dingen juist leuk”, vindt Hannah. ,,De koning vroeg ons vervolgens of we met onze vrienden en familie ook over thema's als deze praten. Dat lijkt hij dus erg belangrijk te vinden.”

Volledig scherm Van links naar rechts: Wethouder Bas Lont, de vriend van Hannah uit Lopik, Hannah Boere, Danny de Vries. © Hannah Boere

Volledig scherm Hannah Boere uit Oudewater is groot te zien in de Catharijnekerk in Brielle. © Hannah Boere

