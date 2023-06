Hans en Amarjit zouden 2,5 ton subsidie krijgen, tot ze één foutje maken: provincie is onverbiddelijk

indebuurt.nl Binnenkort opent Pastoe Foodbar op Rotsoord (en dit bestel je er)

Rotsoord is medio augustus een horecazaak rijker: Pastoe Foodbar. Je komt er voor verse koffies, wijnen, cocktails en gerechten met een Italiaans-Mediterrane twist. Buiten op het terras aan het water, of binnen in het historische pand van Pastoe.