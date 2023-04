Heet water gieten bij bloemen 's nachts: Diny doet álles voor perfecte bloemstuk voor iemands uitvaart

ZICHT OP DE DOOD Aan sterfbed ontwierp Maurice grafmonu­ment voor man: ‘Ja, dat geeft een goed gevoel’

Het zijn stuk voor stuk unieke grafmonumenten die Maurice van Dam (47) en zijn zwager Ruben van Impelen maken in hun werkplaats bij Van Dam Natuursteen in Woerden. ,,Je kan de symboliek in de steen terug laten komen, maar daar moet je wel je best voor doen.”