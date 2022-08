Heftruck in brand bij distributiecentrum van Jumbo in Woerden; terrein vol rook

Burgemees­ter is ‘pure onzin’ zat en komt in actie: ‘Facebook digitale brandsta­pel van onze stad’

Danny de Vries is ‘halve waarheden, pure onzin en tendentieuze stemmingmakerij’ op Facebook zat. De burgemeester van Oudewater nodigt deze criticasters daarom uit met hem in gesprek te gaan. De Vries zit hiervoor dinsdag vier uur in de muziekkoepel op de Markt.

2 augustus