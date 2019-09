Hekendorpse boerderij waarin Wilhelmina van Pruisen gevangen zat, staat te koop

Lerarentekort Een hele dikke pluim voor de invaldo­cent

20:30 In het Groene Hart is het de meeste basis- en middelbare scholen gelukt om de openstaande vacatures in te vullen, soms op creatieve wijze. Deze docenten maakten op latere leeftijd de stap naar het onderwijs. Als zij-instromer, zzp'er en pensionado zijn zij onmisbaar voor hun school.