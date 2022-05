Help boeren met overschakelen naar waterstof, roept LTO de overheid op

,,We staan nu op het punt dat we haast gedwongen zijn alternatieve vormen van energie te vinden. Daar speelt de oorlog in Oekraïne ook een grote rol in. Als boeren en tuinders zijn wij druk bezig om oplossingen te vinden. Oplossingen die onze sector en ook andere sectoren helpen. Daar zijn wel investeringen voor nodig. De overheid is nu aan zet”, aldus Nico Verduin, regiobestuurder bij LTO Noord.