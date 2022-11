Herriemakende bladblazers zijn onzin bij een doorzonwoning, veeg je paadje schoon met een bezem

Alphens boksgala in Theater Castellum: ‘Dit heeft veel meer uitstra­ling en trekt een veel breder publiek’

Doorgaans is het de plek waar een lach van de tribunes rolt of in stilte wordt genoten van een dansvoorstelling. Dat was zaterdagavond wel anders, toen Theater Castellum het decor vormde van het Topboksgala Alphen.

13 november