Herstel van het sprookjesachtige Vijverbos weer stap dichterbij: vier houten bruggen vervangen

In het Vijverbos in Harmelen zijn vier houten bruggen vervangen. Twee hebben, net als de versleten oude, weer leuningen.

Boswachter Rob Veenbrink van het Utrechts Landschap is enthousiast. ,,Met de nieuwe bruggen is het herstel van het sprookjesachtige Vijverbos weer een stap dichterbij gekomen.’’ Het Utrechts Landschap werkt sinds afgelopen winter aan het herstel van het 19de-eeuwse parkbos.

De oude leden onder de tand des tijds, zegt het Utrechts Landschap. Aanvankelijk werden kapotte planken vervangen. Vanwege de veiligheid is dit jaar gekozen voor het plaatsen van nieuwe bruggen.

De nieuwe bruggen zijn van gecertificeerd eikenhout. Op de brugdekken zijn antislip strips aangebracht, zodat de bruggen ook bij nat weer goed en veilig begaanbaar zijn. De nieuwe bruggen waren mogelijk dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij.

Hakhout

Al eerder in het jaar heeft Utrechts Landschap in het Vijverbos hakhout afgezet, zieke en aangetaste bomen weggehaald en stormschade opgeruimd. Voor het opknappen van de paden zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen. Voltooiing van de werkzaamheden volgt in het nieuwe jaar, zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Het terrein is op dit moment hiervoor te nat.

Het Vijverbos was in de 19de eeuw met de omliggende gronden in gebruik als lust- en jachtoord bij Huize Harmelen. Later werd het loofbos omgevormd tot een park in de Engelse landschapsstijl met slingerpaden, een natuurlijk ogende waterpartij, essenhakhout, boomgroepen, grasland en een boomgaard.

In 1913 is het eiland ontstaan waarop een huis is gebouwd. Door de afwisseling tussen open en dicht alsmede nat en droog, komen er in het beschermd natuurgebied Vijverbos talrijke planten- en diersoorten voor. Langs de vijver staan monumentale bomen zoals wilgen, platanen en eiken.

