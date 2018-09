Het 'duurste' tankstation van ons land staat met 24 miljoen langs de A12

Kleine theaters in Groene Hart azen op grote namen

Vrijwilligers van de kleinere theaters in het Groene Hart dromen van Youp van 't Hek of andere grote namen. Ze proberen van alles: netwerken, voorkeuren doorgeven of een show op een dinsdagavond inplannen. Maar meestal is het gewoon een kwestie van geluk én geduld.