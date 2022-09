Het is weer Burendag en dit is hoe het Groene Hart samenkomt

OPROEPZoals velen wel weten is het 24 september en dat betekent Burendag. Door heel het land komen buurtschappen samen om er een gezellige dag van te maken. Al is het nu een simpel bakkie koffie drinken of een feest organiseren voor de hele buurt, dit zijn de bijzondere momenten uit het Groene Hart.

Hoe bijzonder is het dat er in onze regio zoveel goeie buurtjes zijn? Het spreekwoord: ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend’, doet zijn eer in het Groene hart. Wij zijn benieuwd hoe jij (en je buren) deze dag speciaal maken, laat het ons weten via gh.redactie@ad.nl en wie weet delen wij jou verhaal!

Buurtverhalen

Eerder deden Jaap en Wil Sturm samen met hun buren Martin en Jacqueline van Vliet hun verhaal over hun buurtrelatie. De twee stellen delen gezelligheid en een bizarre gebeurtenis met elkaar. Zij kennen elkaar al ruim 24 jaar. Martin en Jacqueline hebben zelfs het leven van Will gered. Lees verder.

Ook deze zes buren bestaande uit Jannita en Paul Keereweer, Carolien en Ronald van Hardeveld en Marja en Teun Hoogendoorn, allemaal vijftigers en zestigers uit Linschoten deelden een bijzonder verhaal.

“Onze kinderen zijn met elkaar opgegroeid: in totaal tellen onze gezinnen vijf meiden en vijf jongens. Door de jaren heen hebben we veel meegemaakt samen’’, vertelde Jannita, Carolien en Marja. Maar alsof dat nog niet genoeg was kon een rondreis door Amerika er met z'n alle ook wel bij. Lees meer.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De Oostwijk-buren Ronald en Carolien van Hardeveld, Marja en Teun Hoogendoorn en Paul en Jannita Keereweer © Danielle Verweij

Ook op sociale media is veel te lezen over verschillende georganiseerde initiatieven speciaal voor vandaag. Zelfs in deze flat in Gouda wordt een barbecue georganiseerd voor ruim 30 bewoners. Alles is zeer feestelijk versierd en staat klaar voor gezelligheid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de Parkstraat in Gouda is zelfs een hele opening gevierd speciaal voor Burendag. Vanaf nu kan iedereen uit de buurt schaken en dammen wanneer ze willen, zo deelt wethouder Michiel Bunnik op Twitter. “Goed voor het brein en de interactie’’, schrijft hij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook de politieke buren doen gezellig mee vandaag, zo laat Egbert Jan Kuijlaars van D66 weten op Twitter. Die kregen een heerlijke maaltijd met Oekraïense invloed.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondanks de regen die vandaag over onze regio valt heeft Zorgpartners Midden-Nederland een enorm mooi initiatief georganiseerd. Zij hebben een speciale fietsroute gemaakt waarbij je tijdens je route naar verschillende punten kunt rijden en zo kan sponseren voor ‘We Bike 4 Alzheimer’.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Promotiefoto We Bike 4 Alzheimer. © Zorgpartners Midden-Nederland

Dan is het ook nog eens drukte geblazen in de keuken van Bernhardhof. Vluchtelingen helpen daar de werknemers en cliënten met koken voor bewoners van Korte Akkeren. Helene Dronkert laat via Twitter weten dat het allemaal toppers zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.