Het klinkt misschien raar, maar mensen gingen blij weg bij Piets begrafenis: ‘Zo mooi vonden ze het’

WIEG TOT GRAF Jan (1952-2022) wilde met zijn vrouw de wereld ontdekken, toen sloeg het noodlot toe

Tijdens een skivakantie in Oostenrijk kreeg Haastrechter Jan Smit in 2016 een hersenbloeding. Een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de succesvolle zakenman. Langzaamaan krabbelde hij op, maar hij werd nooit meer de oude. ,,Zijn werk was zijn hobby’’, vertelt echtgenote Mieke over de man die op 1 maart overleed aan de gevolgen van longkanker.

