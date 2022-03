Het positieve effect van corona: minder schoolverlaters op mbo

Het aantal mbo-scholieren in de regio Woerden dat vroegtijdig de opleiding heeft verlaten, is afgenomen van 203 naar 153. Het Bureau Leerplicht, van wie de cijfers afkomstig zijn, vermoedt dat de pandemie van invloed is.

Het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (RBL) controleert het schoolverzuim voor de bijna 30.000 leerplichtigen (5 tot 17 jaar) uit de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Naast het opsporen van spijbelen en luxe verzuim, houden de leerplichtconsulenten zich ook bezig met 18- tot 23-jarigen die het onderwijs voortijdig verlaten.

Het gaat om jongeren die geen onderwijs volgen en ook niet over een startkwalificatie beschikken (een vwo-, havo- of mbo-diploma op niveau 2). Volgens de laatste cijfers, over het schooljaar 2019/2020, is 3,6 procent van de ongeveer 4000 mbo-scholieren een voortijdige schoolverlater. Deze 153 jongeren zijn na het vmbo niet doorgestroomd naar het mbo of hebben het mbo verlaten zonder diploma of met een niveau 1-diploma. Dit percentage is lager dan het landelijke percentage (4,6 procent) en dat van heel de regio Utrecht (4,5 procent).

Arbeidsmarkt

Het percentage voortijdige schoolverlaters is de afgelopen jaren gedaald: in 2018/2019 was het nog 5 procent en de schooljaren daarvoor 4,7 en 4,8 procent. De reden van de daling is volgens het RBL lastig te verklaren. ,,Het begin van de coronaperiode kan ervoor gezorgd hebben dat jongeren langer op school blijven, omdat het onzeker is wat de arbeidsmarkt gaat doen.”

Woerden scoort samen met Stichtse Vecht het slechtst: daar had op 1 oktober 2020 14 procent van de 22-jarigen geen startkwalificatie. In De Ronde Venen en Oudewater ligt dit percentage op 12 procent en in Montfoort op 10 procent.

Omdat het RBL de uitgevallen jongeren twee keer per jaar monitort, is duidelijk dat het gros van hen aan het werk is gegaan.

