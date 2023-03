Het regent dode vogels bij Cattenbroekerplas: ‘Heb ze letterlijk uit de lucht zien vallen’

Het regent af en toe dode vogels aan de oostkant van de Cattenbroekerplas in Woerden. In en om het water hebben de sportvissers van Hengelsportvereniging De Rijnstreek tientallen dode vogels gezien. Ook natuurgids Gijs van Kempen is de grote sterfte opgevallen.