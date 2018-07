‘Het was stuur omgooien en die motorrijder uit het water redden’

De motorrijder uit Rotterdam vloog uit de bocht, raakte een lantaarnpaal en belandde in de sloot. Van der Arend en Langerak reden het slachtoffer met de auto van de andere kant tegemoet en zagen het ongeluk zodoende voor hun ogen gebeuren. ,,Rowin zette meteen de wagen aan de kant en samen renden we naar de sloot”, zegt Arthur een dag na het ongeval. ,,De man was gelukkig bij kennis. Dat was fijn, want we konden zodoende gewoon met hem praten. Hij kon echter niet zelfstandig het water uit komen. Wij hebben hem op het droge gebracht, zijn natte kleren uitgetrokken en de ambulance gebeld. Het ging allemaal heel snel.”