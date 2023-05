Hier komt het eerste Woerdense zonneveld; inwoners kunnen nú al investeren

Na zeven jaar eíndelijk weer een bieb in het dorp (en je kan er ook terecht voor een kop koffie en een krant)

Steeds meer boeken verschijnen in de kasten van de bibliotheek in Linschoten, klaar om uitgeleend te worden. Na zeven jaar is de uitleenvoorziening terug in het dorp. ,,Het moet een bruisende plek worden’’, zegt Hester van Beek, interim-directeur van bibliotheek Het Groene Hart.