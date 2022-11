Hier worden de meeste kantoren omgebouwd tot woningen

In die kaasstad zijn vorig jaar 50 woningen gecreëerd in onder andere leegstaande kantoren. Geen enkele andere gemeente scoort zo hoog. Alphen is goede tweede met 35 woningen, gevolgd door Kaag en Braassem met 25 woningen. In de andere gemeenten in het Groene Hart gaat het om veel geringere aantallen woningen die zijn ontstaan door transformatie van een kantoor of ander gebouw. Er zijn ook gemeenten waar het helemaal niet van de grond is gegeven.