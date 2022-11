Hij komt, hij komt! Zie ginds komt de stoomboot ook in de regio Woerden weer aan

Sinterklaas komt vanaf komende zaterdag ook naar de Woerdense regio. Sint heeft een nogal druk schema. Hij komt zaterdag 12 november aan in Montfoort. Sinterklaas krijgt een warm onthaal en omdat de IJsselbrug er even niet ligt is de intocht bij de Waterpoort - Onder de Boompjes.

Vanaf 13.45 uur zingt burgemeester Petra van Hartskamp met de kinderen de vertrouwde liedjes. De boot wordt verwacht rond 14.00 uur en daarna gaat Sint met z’n paard Ozosnel door de binnenstad richting het St. Joseph. Vanaf 15.00 tot 16.00 uur is er een pietenmiddag in het Sint Joseph voor de kinderen tot en met groep 5 van de basisschool.

In verband met de intocht moet het verkeer tussen 13.45 en 14.45 uur in de binnenstad rekening houden met afsluitingen. De Hoogstraat is gedurende de gehele tijd afgesloten voor verkeer.

Woerden

Sinterklaas komt zaterdag 12 november samen met zijn pieten Woerden weer binnen gevaren. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom in de haven, langs de hekken van de route en op het Kerkplein. De goedheiligman wordt rond 14.00 uur verwacht in de Haven waar burgemeester Victor Molkenboer hem welkom heet. Op het Kerkplein start tevens om 14.00 uur het feest met de dansers van Dance Academy Woerden.

Na een woord van welkom stapt Sinterklaas op zijn paard Ozosnel om, samen met de pieten, een rondrit door het centrum van Woerden te maken. Rond 16.00 uur vertrekken Sinterklaas en de pieten naar het kasteel en is de intocht afgelopen.

Mijdrecht

Sint en zijn Pieten komen dit jaar zaterdag 12 november in Mijdrecht weer als vanouds aan op het Raadhuisplein. Vanaf 13.30 uur is er het voorprogramma met de meezingpieten, DJ Piet en Meneer Hans. Rond 14.00 uur komt Sinterklaas.

Harmelen

De Oranjevereniging in Harmelen houdt op zaterdag 26 november een lichtjestocht. Met een versierd lampje of lampion lopen kinderen samen met Sint en zijn Pieten door Harmelen. Zij vertrekken om 17.00 uur bij het Dorpshuis. Het eindpunt is bij Het Wapen van Harmelen, waar de optocht rond 17.30 uur aankomt.

Waarder

In Waarder komt Sint op zaterdag 19 november om 10.00 uur en om 13.30 uur in Driebruggen. In Kamerik is de goedheiligman ook present, eveneens op 19 november. Hij komt daar aan bij het oude gemeentehuis om 13.00 uur. Aansluitend is er een pieten/vossenjacht tot 14.30 uur.

De Ronde Venen

De kinderen in Wilnis kunnen aansluiten bij de optochten in andere dorpen. In Wilnis is er dit jaar geen intocht van de Sint. Dit jaar komt Sinterklaas een week eerder dan gebruikelijk naar Baambrugge en Abcoude, namelijk op zaterdag 12 november. In Baambrugge dit keer niet per boot omdat de vaarroute voor een deel is afgesloten. Hij is om 12.000 uur op het Dorpsplein. Na Baambrugge gaan Sint en Piet naar Abcoude. Hier komt de boot met de Pieten en Sinterklaas om ongeveer 14.20 uur aan bij de Voordijk/Holendrecht.

