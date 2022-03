Historische stadjes, fraaie kastelen en mooie molens: je fietst er allemaal langs tijdens deze tocht

We gaan naar Hekendorp. Slingerend over een dijkje met links en rechts statige boerderijen, maneges en boomgaarden. Er staat een schraal windje, maar de zon schijnt en dat maakt de rit zoveel leuker dan wat we de laatste tijd hebben meegemaakt. De lente hangt in de lucht, vogels fluiten en er dartelen zowaar al lammetjes in de wei. We passeren Scooter Tour Groene Hart. Mensen die niet zo graag fietsen kunnen hier een elektrische scooter huren om door het Groene Hart te toeren.