Hoe chirurg operatierobot creatief gebruikt en dat nu aan rest van wereld leert: ‘Geen groot litteken op buik’

Moeders missen consulta­tie­bu­reau dat zonder tekst en uitleg uit dorp verdween: ‘Problema­tisch’

Het consultatiebureau in Zegveld is in de coronatijd verdwenen en vervolgens nooit meer teruggekomen. Kersverse moeders voelen zich gedupeerd. ,,Bij vragen kan ik niet meer zomaar langs.”