Hoe kan het leefgebied van de otter worden verbeterd? ‘Haal obstakels weg’, maar zo simpel is dat niet

Update Kans op ‘gratis’ flexwonin­gen voor Woerden door er eerst azc van te maken

Het initiatief van de VVD in Woerden voor flexwoningen in de stad, wordt via een omweg mogelijk haalbaar. Het gaat om het over een paar jaar overnemen van een azc waarover de gemeente in gesprek is met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).