Hoe moet je solliciteren? Ook in deze tijd is oefenen belangrijk: ‘We geven ze zelfvertrouwen’

Jaap (80) is nog geen 5 maanden weg, of keert alweer terug in de politiek: ‘Biden is 80 en stelt zich ook herkies­baar’

Nog geen vijf maanden uit de gemeenteraad van Woerden en Jaap van der Does (80) wil zijn rentree maken in de politiek. Nu als Statenlid voor U26, de verbintenis van lokale partijen in de 26 gemeenten in de provincie Utrecht.