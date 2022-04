Een inwoner van Harmelen klaagt al enkele jaren over de snelheid waarmee automobilisten over de Dorpsstraat en de Harmelerwaard rijden. Zoals in heel veel dorpen is de maximumsnelheid ook hier 30 km per uur. Immers, de weg moet gedeeld worden met automobilisten, fietsers, bromfietsers en voetgangers. ’Zeker op mooie dagen’, zo schrijft de Harmelenaar, ’vinden ze de situatie op beide wegen een vrijbrief om het gas zo hard mogelijk open te trekken of in te trappen.’ Levensgevaarlijke situaties dus.