Hoge nood? In Woerden kan je nu ook naar de wc bij winkels: ‘Niet iedereen kan een half uur wachten’

Woerden dankzij onderne­mers toilet­vrien­de­lijk­ste gemeente Groene Hart: ‘Heel belangrijk!’

Is de nood hoog en wil je zo snel mogelijk een kleine of grote boodschap doen? In Woerden zit je dan vrij goed, maar in Montfoort en Kaag en Braassem kun je erg lang zoeken naar een schoon toilet.