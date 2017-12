Hogere straf voor speedbootdrama Vinkeveen

Column 'Het scorebord spreekt de waarheid'

10:29 Het scorebord spreekt de waarheid. Deze zin voorkomt een oneindige lijst aan excuses, die na elke wedstrijd de ronde kunnen doen. Aan het eind sta je toch waar je hoort is een volgend cliché dat de 'smoezen' overbodig maakt. Nu is de competitie bijna halverwege, we zouden dus de trainers enigszins tegen het licht kunnen houden.