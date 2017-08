Hollywoodhuis staat gewoon in Montfoort

Het pand, waarvoor de eerste steen werd gelegd in 1876, is ooit gebouwd als buitenverblijf, later werd het een boerderij. Het afgelopen decennium is er flink verbouwd. Het resultaat volgens de makelaar: ‘instapklaar, perfect onderhouden en topkwaliteit tot in ieder detail.’ Daar betaal je dan ook wel een prijs voor. De woning is te koop voor 4,9 miljoen euro. De woning telt 26 kamers in zes woonlagen, heeft een sauna en een wijnkelder.