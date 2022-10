Hond Ruby na acht dagen teruggevonden in het water: ‘Laat me wakker worden uit deze nachtmerrie’

Ruby, de 15 jaar oude jack russell van Lysanne Verlaan uit Woerden, is vrijdag overleden teruggevonden in het water. De hond raakte vermist op 20 oktober rond 19.30 en is vermoedelijk geschrokken van vuurwerk tijdens de wedstrijd Sportlust‘46 tegen FC Utrecht. De hond is na acht dagen gevonden in het water, tegenover het huis van Lysanne.

Met haar hart in haar keel keek Lysanne toe hoe de sloot voor haar deur werd uitgebaggerd op vrijdag 21 oktober. Ruby werd die dag niet aangetroffen in de sloot. Een week later op 28 oktober, wordt het hondje wél gevonden in het water. Voor de deur van hun eigen huis.

,,Ruby is bij mij geboren, ik heb haar letterlijk al vanaf minuut één bij mij, ze is als een kind voor mij. Waar ik ga, gaat Ruby ook. We hebben zoveel samen meegemaakt en doorstaan. Leuke vakanties, mooie avonturen.’’

Volledig scherm Lysanne samen met haar hond Ruby (15) © Lysanne Verlaan

In een flits van een seconde is Ruby vlak voor het uitlaten ontsnapt uit de gang bij de voordeur. De aandacht was even bij haar zoontje van twee jaar. De wedstrijd tussen Sportlust‘46 tegen FC Utrecht in de KNVB Beker stond op het punt van beginnen en waarschijnlijk is Ruby geschrokken van de harde muziek, gekleurde fakkels en harde knallen.

Lysanne laat via Facebook weten: ‘Ik ben gebroken, verloren, verdrietig en nog zo veel meer. Ik had het liefste nog een week doorgelopen en haar levend teruggevonden. Laat me wakker worden uit deze vreselijke droom’.

