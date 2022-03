Honderden mensen schieten te hulp voor net aangekomen vluchtelingen

Fotograaf Bram maakt 33 portretten van bewoners in achter­stands­wijk: ‘De problema­tiek is groot’

Bram Tackenberg (47) maakt ‘woonkamerportretten’. Foto’s van mensen in hun woonkamer. Gewoon, zoals het is. Allemaal op dezelfde statige manier, in dezelfde wijk. Binnenkort schiet hij tweehonderd van deze portretten ter ere van Gouda 750.

12:00