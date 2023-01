Hoog water zorgt voor overlast: extra pompen geplaatst in Woerden en Krimpenerwaard

Sloten

In de Krimpenerwaard stijgt het water in de sloten en komt op sommige plaatsen over de weg heen. Dit is te zien op de Gouderakse Tiendweg. ,,We hebben in dit gebied ook een pomp geplaatst en een pomp in Haastrecht. We houden de watersituatie in ons gebied het komend weekend goed in de gaten. Als het nodig is, nemen we extra maatregelen.”