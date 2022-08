Hooipaksteken, motorcross en carbidschieten: deze sporten zijn ongekend populair op het platteland

Vakantie vieren? Anouk (17) zit nu volop met haar neus in de boeken: ‘Moet alle hoofdstuk­ken inhalen’

Een typische tienerzomer is het zeker niet. Anouk Thoonen zit namelijk veel met haar neus in de boeken. Na haar havo-diploma start ze na de vakantie in 5-vwo, waar ze geen zeven maar acht vakken volgt. ,,Ik moet in deze paar weken alle hoofdstukken inhalen, zodat ik niet met een achterstand begin.”

10 augustus