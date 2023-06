Hoppa! Deze foodtrucks vind je komend weekend in het Westdampark

indebuurt.nl Mysterie opgelost: Waar dienen die haken op het dak van het stadsmuse­um voor?

Heb jij het dak van het stadsmuseum al wel is goed bekeken? Zo niet, zeker is doen. Op veel oude gebouwen, zoals het stadsmuseum, zie je grote haken op het dak zitten. Maar waar dienen deze haken voor? We zochten het voor jullie uit.