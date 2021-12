Horecabaas Frans (47) lucht hart bij minister Blok: ‘Van wat ik in 14 jaar heb opgebouwd, is weinig over’

Korte sinter­klaas­film als eerbetoon aan overleden Bram van der Vlugt

Stichting Pracht in de Kracht heeft een korte sinterklaasfilm uitgebracht. De twintig minuten durende film, opgenomen in Woerden en De Meije, is een eerbetoon aan de vorig jaar overleden Bram van der Vlugt.

29 november