Horecaondernemer parodieert de koning: ‘Onze reis naar Maastricht heeft hevige reacties opgeroepen’

,,Met spijt in ons hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Maastricht heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen”, begint Gerits de video. De Woerdenaar nam het filmpje samen met zijn vriendin Puck Gras op in de hotelkamer in Maastricht waar zij een weekend verbleven.

,,We zaten een beetje te dollen of dit eigenlijk wel mocht en zo ontstond het idee voor een eigen spijtbetuiging”, vertelt Gerits. De rode fauteuils in de hotelkamer en het boeketje dat er stond, vormden de perfecte setting voor een parodie op de spijtbetuiging van de koning. ,,De opname ging in één keer goed”, zegt Gerits. ,,Maar ik had wel mijn laptop neergezet als autocue voor de tekst.”

Geintje

Hoewel de video bedoeld is als geintje, is Gerits bloedserieus als het gaat om de vakantie van de koninklijke familie. ,,Heel bijzonder dat ze naar Griekenland zijn gegaan, terwijl ze toch genoeg mensen om zich heen hebben die konden vertellen dat dat niet echt handig was.”

Volgens Gerits valt zijn eigen weekendje Maastricht precies binnen wat mag. ,,Ik wilde ook wel eens meemaken hoe het dan gaat in zo’n hotel. Want dat de restaurants daar wel open mogen blijven, is natuurlijk een vreemde maas in de wet.”

Nadat Gerits zijn weekendje geboekt had, werd bekend dat hotels na acht uur ‘s avonds geen alcohol meer mogen schenken. ,,Dan komen ze dus om 19.45 uur vragen of ze denken dat je het redt om je fles of glas binnen een kwartier leeg te drinken”, zegt Gerits. ,,Vandaar ook die zure blik van Puck in het filmpje.”

Volledig scherm De Woerdense horecaondernemers Martijn Gerits en vriendin Puck Gras doen een parodie op de toespraak van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. © AD