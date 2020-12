Horendol van haperend internet: ‘Zo kan ik niet thuiswerken’

Vleermui­zen zitten renovatie van brandweer­ka­zer­ne in Wilnis in de weg: ‘Wachten tot ze uit winter­slaap zijn’

In de brandweerkazerne in Wilnis zitten vleermuizen. Dat is vervelend, want die kunnen roet in het eten gooien bij de geplande renovatie van het deels verouderde pand aan de Pieter Joostenlaan. Onderzoek in het voorjaar moet uitwijzen hoe groot de populatie van deze beschermde zoogdieren is en om welke soort het gaat.