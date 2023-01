Hou rekening met enorme kosten Rembrandtbrug, waarschuwt kritische provincie de gemeente Woerden

Ruim twee jaar geleden heeft de Woerdense gemeenteraad het besluit genomen om te investeren in de nieuwe brug over de Oude Rijn om de verkeersdrukte in het westelijk deel van de stad te verminderen. ,,De financiële effecten van dit besluit komen voornamelijk in de periode na 2026 tot uiting", laat het provinciebestuur weten. ,,Naar verwachting hebben deze kapitaallasten en beheerskosten een groot effect op de financiële positie van uw gemeente. Wij vragen u om ons actief te informeren over de ontwikkelingen van de Rembrandtbrug.”

Fractievoorzitter Reem Bakker van Woerden & Democratie maakt zich zorgen. Bakker heeft niet het idee volledig en goed geïnformeerd te zijn door het college over de kritische houding van de provincie. Hij denkt dat als de gemeenteraad hierover was ingelicht de uitkomst van het raadsdebat mogelijk anders had kunnen zijn. ,,Er is niet voldaan aan de spelregels van het democratische politieke debat", reageert hij in een boze brief aan het college.