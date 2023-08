Hulpdiensten, waaronder traumahelikopter, massaal ter plaatse bij ongeluk: fietser ernstig gewond

Meeste aanmeldin­gen óóit voor Akoestival

Nooit eerder zoveel aanmeldingen voor het gratis Akoestival in Woerden. Dat zegt de organisatie. Hoeveel precies laat de organisatie nog even in het midden. De achttiende editie van het festival wordt op zondagmiddag 27 augustus gehouden in het Westdampark in Woerden.