Iepenziekte grijpt om zich heen: nog eens twee bomen in Woerden zijn ziek

Vorige week werden twee meer dan een halve eeuwe oude iepen omgehakt. Een behandeling tegen de iepenziekte is er niet en voor deze bomen zat er niets anders op dan dat ze volledig geveld zouden worden. De gemeente kondigde toen al aan dat vanwege besmettingsgevaar voor andere iepen nog eens vijf bomen extra in de gaten worden gehouden: drie jonge en twee oude. Bij twee van die iepen werd de besmetting vastgesteld, maar gehoopt wordt dat met het afzagen van enkele takken erger voorkomen kan worden. ,,Of het verwijderen van de takken voldoende is, moet de tijd leren’’, aldus gemeentewoordvoerder Gerold Borsboom.

Tuinen

De iepenziekte wordt veroorzaakt door de iepenspintkever die grote afstanden via de lucht kan overbruggen. De gemeente Woerden houdt daarom in een wijde omtrek de komende tijd iepen in de gaten. ,,Ook die in tuinen staan. Als daar een zieke iep is, krijgt de eigenaar daarover bericht. Het is dan aan hem om te bepalen of zijn boom wordt gekapt.’’