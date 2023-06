Iets om naar uit te kijken: het culinaire muziekfestival 't Wonder

Kleine winkeliers in verzet tegen uitbrei­ding tuincen­trum, wat vind jij daarvan?

Wie een bouwmarkt of tuincentrum bezoekt, ziet vaak veel meer handelswaar dan gereedschap en planten. Kleinere ondernemers willen hier een stokje voor steken om te voorkomen dat ze het onderspit delven. Wat vindt u? Is dat terecht of moeten ze niet zeuren?