IJs met basilicum en citroen? Boerin Anja maakt de wildste smaken: ‘Als het niet lekker is, maak ik het niet’

Kunstwerk van uit het water geviste plastic flesjes zet je aan het denken: ‘Het is ons eigen afval’

Wie het Woerdense stadhuis binnenkomt, ziet sinds kort aan het plafond in de hal bij de receptie 400 gebruikte pet-flesjes hangen. Is dat kunst?, zal menigeen zich afvragen. Ja, dat is kunst. Met een serieuze boodschap. ,,Het is ons eigen afval.”

25 juli