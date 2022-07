IJs met basilicum en citroen? Boerin Anja maakt de wildste smaken: ‘De bereidingswijze blijft geheim’

Verscholen in het land, een halve kilometer van de weg Barwoutswaarder in Woerden, ligt het ijspaleis van Anja Vernooij. Zij maakt ambachtelijk ijs. En zelfgemaakt boerenijs is hot. Figuurlijk dan. Vernooij heeft daarom een ‘echte’ ijssalon geopend aan de Kerkweg in Driebruggen.