'Ik laat je geen gekke sprongen maken': Henk brengt mensen onder hypnose

COLUMN Lily overleefde de gruwelen in Auschwitz en getuigde tegen de barbaren: haar verhaal raakt mij

Er is nog steeds oorlog in de wereld. Wat hebben we toch weinig geleerd. Ook in Woerden vangen we nog steeds mensen op die gevlucht zijn voor geweld en misschien worden dat er de komende tijd nog wel meer. Wat nodig is, is nodig.