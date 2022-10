Ilona geeft met mineralen en edelstenen haar klanten een ‘steentje in de rug’

‘Een steentje in de rug’ is de benaming van een van de vele hebbedingetjes: rozenkwarts, ametist en amazoniet. ,,De eerste zorgt voor rust, liefde, is kalmerend en troostend’’, vertelt Ilona, specialiste in mineralen en edelstenen. ,,Ametist zorgt voor omgaan met verdriet, rust en bij stress en spanning. En amazoniet verdrijft de negatieve energie, is liefdevol, brengt daadkracht en zachtheid naar jezelf.’’

Wekelijks schrijven we over de leukste, nieuwste, gekste en meest trendy winkels in het Groene Hart. Vandaag in de rubriek Voor de heb: Luna Ilena.

Dat lijkt allemaal heel zweverig, maar de vele klanten die Ilona dagelijks ontvangt denken daar anders over. In een oase van rust staan langs de muren in verschillende groottes, kleuren en vormen de edelstenen en mineralen uitgestald, die allemaal hun eigen verhaal, werking en betekenis hebben.

Laagdrempelig

,,Ik droomde al heel lang van een winkel met in het midden een ronde tafel waar iedereen kan aanschuiven. Allemaal heel laagdrempelig. Vorig jaar werd die droom werkelijkheid, hier in het bedrijfsverzamelgebouw. Veel Woerdenaren maar ook klanten van buiten de stad komen hier nu geregeld langs. Waaronder veel jongeren.’’ Ilona benadrukt dat iedereen altijd welkom is. ,,Mensen moeten zich weer gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.’’

De klanten komen soms voor zichzelf maar ook voor een ondersteuningscadeautje voor een ander. ,,Laatst zocht er iemand iets ondersteunend voor een terminaal zieke. Klanten stellen hier zelf hun persoonlijke pakket samen. Voor iedereen is er een gericht en persoonlijk cadeau. Een zwangerschap, geboorte, rouw en verlies of een ‘steentje in de rug’.’’

Naast de stenen (gepolijst, ruw of getrommeld) heeft Ilona ook een mooie serie fossielen én sieraden in de schappen. Daarnaast is er een collectie geur- en edelsteenkaarsen, etherische oliën, parfumrollers en scrub in verschillende geuren.

