Imker Pierre is dag en nacht bezig met honing maken: ‘Elke pot smaakt anders, je kunt bijen niet sturen’

Reflecto­ren op richeltje in Nieuwkoop moeten einde maken aan valpartij­en van fietsers

8:15 Marcel van Klaveren uit Bodegraven raakte begin deze maand gewond toen hij met zijn racefiets over een onopvallend richeltje in de Noordenseweg in Nieuwkoop viel en ook zijn fiets had flinke schade. De amateurwielrenner, die de gemeente Nieuwkoop aansprakelijk stelt, was niet de enige gewonde fietser. Inmiddels is de weg aangepakt en moeten reflectoren nieuwe valpartijen voorkomen.