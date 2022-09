In de tabaksspeciaalzaak van Gijsbert vind je niet alleen sigaren, maar ook geurlampen en horloges

,,De officiële stukken laten er geen twijfel over bestaan: in het pand is al sinds 1868 een tabakskerver gevestigd. De gevel kreeg in 1900 een nieuwe kap. Verder is er aan dit 154 jaar oude pand weinig tot niets veranderd,” vertelt Gijsbert die de zaak van zijn ouders overnam.

In de bovenwoning is hij 51 jaar geleden ook geboren. De winkel heeft een groot assortiment aan verschillende soorten tabak, waaronder sigaren (in de speciale klimaatkamer) van diverse merken uit onder andere Nederland, Cuba, de Dominicaanse Republiek en Nicaragua.

Wekelijks schrijven we over de leukste, nieuwste, gekste en meest trendy winkels in het Groene Hart. Vandaag in de rubriek Voor de heb: Tabaksspeciaalzaak Van Vliet in Woerden.

Luxe aanstekers

Het is de Tabakswet die het de ondernemers in deze branche niet makkelijk maakt. Per 1 juli 2022 zijn er weer nieuwe wettelijke regelingen met betrekking tot tabak ingegaan. Een aanscherping van het reclameverbod, een uitstalverbod en verschillende verkoopbeperkingen. In de etalage zijn geen rookartikelen meer te zien. De winkeldeur is dicht, met daarop een bordje dat de winkel wel OPEN is.

Maar natuurlijk heeft Gijsbert van Vliet nog tal van andere artikelen, zoals luxe aanstekers, asbakjes die je in je zak mee kan nemen. Verder heeft hij een assortiment horloges, maar worden ook de batterijen daarvan in de winkel deskundig vervangen. Ook zijn er horlogebandjes verkrijgbaar en dat alles klaar terwijl men wacht of even verder winkelt.

Geuren

De flinke collectie geurlampen van Ashleigh & Burwood verspreiden niet alleen geur, maar zuiveren ook de lucht in huis van ongewenste geuren. De lucht wordt voor 99 procent van bacteriën, stofmijt en geurdeeltjes gezuiverd. Het grote assortiment geuren kan ter plaatse worden getest. Gijsbert heeft een grote vaste klantenkring. ,,Vaak weet ik al als er een klant binnenkomt wat hij of zij wil hebben. Dat ligt dan vaak al op de toonbank.”

