In deze escaperoom ga je op kraambezoek bij Jozef en Maria: ‘Echt voor iedereen!’

Wie nog niets te doen heeft deze kerstvakantie, is komende week welkom in Hekendorp. Mariëtte Markus heeft met een groep jongeren uit het dorp een escaperoom neergezet, waarbij je op bezoek kan bij Jozef en Maria. Dat alles vrijwillig en voor het goede doel.

Hoe ben je op dit idee gekomen?

,,Een paar jaar geleden was ik in een escaperoom in Stolwijk. Daar kwam ik een huiskamer binnen met allerlei puzzels. En daar werd dus het kerstverhaal verteld. Je kwam als het ware op kraambezoek.

Dat vond ik zo leuk, dat ik zoiets ook in Hekendorp wilde organiseren. Uiteindelijk hebben we het concept overgenomen vanuit een escaperoom in Delft. Twee jaar geleden ben ik vervolgens samen met een groep jongeren bezig geweest om de spullen overal vandaan te halen. We kregen een kastje van de kringloop en haalden een pop van zolder. Op die manier kwamen we een heel eind.”

Quote De opbrengst van de bezoekers kan volledig naar het goede doel Mariëtte Markus

,,Uiteindelijk hebben we door corona twee jaar moeten wachten tot we de escaperoom konden gaan inrichten. Des te leuker dat het nu wel doorgaat.”

Voor wie is de escaperoom bedoeld?

,,Echt voor iedereen! Het verhaal gaat natuurlijk over de geboorte van Jezus, op een hele laagdrempelige manier. Kinderen vanaf een jaar of 10 kunnen ook goed deelnemen, maar ik raad wel aan om daar een paar volwassenen bij te stoppen. Anders is het wel lastig.

Voor deze escaperoom moesten we de locatie, De Boezem, huren. Gelukkig hebben we allerlei sponsoren verzameld, waardoor we hier geen geld aan kwijt zijn. Zo kunnen we de kosten relatief laag houden. Iedere groep betaalt slechts 20 euro voor een uur in de escaperoom. Daardoor houden we het toegankelijk.”

Waar gaat het geld heen?

,,Doordat we sponsoren hebben, kan de opbrengst van de bezoekers volledig naar het goede doel. Dat is een meisjeshuis in Oeganda, waar Cathy Groenendijk zo’n 50 straatmeisjes veiligheid en perspectief biedt.”

,,De escaperoom is nu vier dagen open, van 27 tot en met 30 december. Als het goed bevalt bewaren we alle spullen en doen we het volgend jaar weer.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.