In deze stad in het Groene Hart loop je het meeste risico op een inbraak

column Hebben we al aan de Oekraïners gevraagd of zij het kunstwerk ‘Z’ kwetsend vinden?

Singelkunst is terug. Tot mijn grote vreugde. Ik heb al veel prachtigs gezien. We hebben het weer eens over kunst in plaats van de pandemie of politiek. Een buurtgenoot vroeg mij wie al die zooi in de Singel had gedumpt. Een vriendin raakte niet uitgepraat over de schoonheid van de kunstwerken. Over smaak valt niet te twisten. En dan hebben we nog de letter Z.

31 maart