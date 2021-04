In Frans’ schoolkantine maken broodjes kroket plaats voor gezonde salades. Mét succes: ‘Vers fruit loopt als een malle’

Terrasje pakken? Bij dit vernieuwde ho­tel-restaurant kan het straks: ‘We kunnen niet wachten’

8:00 De officiële opening is in het najaar, maar in hotel-grand café-restaurant Broeck in Oudewater wordt al geslapen en gegeten - op de kamer. ,,En als we volgende week woensdag gasten mogen bedienen op ons terras, komen we echt op stoom’’, zegt Jamie de Jong, die samen met zijn partner Don Janmaat het voormalige Abrona aan de Broeckerstraat bestiert.